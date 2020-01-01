طالبة تفضل الوقوف خارج اللجنة: خايفة من الكيمياء ومحتاجة حد يطمني

من إحدى القرى الصغيرة التابعة لمدينة سمنود بمحافظة الغربية أتت علياء لأداء امتحانات الثانوية العامة في لجنة مدرسة الشهيد محمود البدراوي.مضت الامتحانات الماضية على علياء بسلام والتي تخصصت في شعبة العلمي الرياضية ولم تكن تواجه الخوف سوى في مادة الفيزياءوقالت "بالنسبة لي الفيزياء كانت الأهم ولما جت صعبة خفت أكتر من امتحان الكيمياء رغم أنها أسهل في مذاكرتها، لكن صعوبة امتحان الفيزياء جعلني أشعر بالخوف اليوم".وتابعت أعلم أنه لابد أن أدخل اللجنة قبل موعد بدء الامتحان بفترة زمنية حتى تنتهي إجراء التفتيش والتعقيم ولكني خوفي دفعني للوقوف خارج اللجنة ولم أجد من يطمئنني لأني آتي من بلدي لمقر اللجنة مع بعض أصدقائي وبدون أهلى.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.