كيف استعد الطلاب لأداء امتحاني الجغرافيا والكيمياء

يؤدي اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة بشعبتي الأدبي والعلوم امتحاني الجغرافيا والكيمياء، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعايش مع فيروس كورونا، وتحاورت الدستور مع الطلاب لمعرفة طريقة استعدادهم لامتحانات اليوم.آية جلال، طالبة بالشعبة الأدبية، أوضحت أن مادة الجغرافيا تعتبرها الأصعب بين كل هذه المواد؛ لأنها تعتمد على الفهم والحفظ معًا، فهي مادة نظرية ولكن لا يمكن مذاكرتها بدون فهم المنهج.وأكدت أنها اعتمدت في المراجعة على الكتاب المدرسي بالإضافة إلى النماذج الاسترشادية على موقع وزارة التربية والتعليم، متمنية ألا يخرج الامتحان منهما.فيما يرى محمد علاء، طالب بشعبة علوم، أنه استعد لمادة الكيمياء من خلال الكثير من المراجعات التي أطلقها المدرسين على الانترنت.وتابع أنه لا غنى عن الكتاب المدرسي ومذاكرة جميع معادلاته، مشيرا إلى أنه بحسب الامتحانات السابقة التي حلها كانت تعتمد بشكل كبير على الأسئلة الواردة في الكتاب بعد كد فصل.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.