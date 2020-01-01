اليوم.. تقدير درجات العينة العشوائية لـ«الاستاتيكا» و«الديناميكا»

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادتي "الاستاتيكا" و"الديناميكا" اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020.وشدد حجازي خلال اجتماع له بالأمس على ضرورة مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب على إجابتين بدون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها.وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي إجابة بالمسودة.وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية، كما أكد الأستاذ جمال الشاهد مدير عام تنمية مادة الرياضيات على مشرفى التقدير أنه يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال المقالى ويكتب حاصل الجزيئات على صورة بسط، ومقام، وفى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام وتعطى للطالب الدرجة الأعلى، ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل (سبق تقديرها)، أما فى حالة السؤال الذى به فقرتين يطلب من الطالب اختيار إجابة واحدة؛ يتم تقدير الفقرتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى منهما، وفى حالة السؤال الموضوعى يأخذ الطالب واحد أو صفر فقط ولا يجوز إعطائه نصف درجة على الخطوات، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة للسؤال 9 (أ) فى امتحان مادة الاستاتيكا يمنح الطالب الدرجة كاملة؛ وذلك لعدم وجود الإجابة الصحيحة ضمن البدائل للاجابات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.