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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مولر يدافع عن تحقيقه بشأن علاقة روسيا بانتخاب ترامب

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:54 ص
روبرت مولر
روبرت مولر
وكالات
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دافع المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشدة عن تحقيقه بشأن العلاقة بين روسيا وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.

وكتب في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست اليوم أن التحقيق كان له "أهمية قصوى" وأكد أن حليف ترامب، روجر ستون، " لا يزال مدان بارتكاب جناية" بالرغم من قرار الرئيس الأمريكي بتخفيف عقوبة السجن عنه.

وكانت افتتاحية الصحيفة بمثابة أول بيان علني من مولر بشأن تحقيقه منذ ظهوره في الكونجرس في يوليو من العام الماضي.

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