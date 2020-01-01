الإبراشي: «حسم 2020» تأكيد على جاهزية الجيش لمواجهة أي تهديد

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المناورة العسكرية "حسم 2020"، هدفها الحقيقى أن القوات المسلحة المصرية دائمًا على أتم استعداد لمواجهة أي أخطار تهدد أمن مصر القومى.وتابع "الإبراشى": "كن على يقين بأن استعدادنا ليس لتوجيه رسائل ولكن لتأكيد الجاهزية لمواجهة كافة الاحتمالات وانتظار تعليمات تتعلق بأهدافنا الاستراتيجية".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجيش المصري يحمى ولا يهدد، وقادر وبجدارة على التعامل من كل من تسول له نفسه النيل من أمن مصر القومي.