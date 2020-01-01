وزير النقل يكشف عن موعد تسيير القطارات الجديدة

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم استلام 33 عربة سكة حديد جديدة، درجة ثانية، وسيتم عرض العربات على المحطات 15 يوليو، لكن سيتم تسيير 38 قطارًا جديدًا على خطوط السكة الحديد، في 6 أغسطس.ولفت الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رئيس هيئة السكك الحديدية بتكييف عربات الدرجة الثالثة.وكشف وزير النقل عن أن هيئة السكك الحديدية تتحمل 50 مليون جنيه نتيجة "التزويغ" من تذاكر القطارات، ولفت إلى أن تكلفة القطار الجديد 3 ملايين دولار.