أميتاب باتشان يعلن إصابته بكورونا

دخل الفنان الهندي أميتاب باتشان، اليوم، المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.وأعلن أميتاب باتشان، عبر "تويتر"، أنه قد أجرى فحص فيروس كورونا وجاءت النتائج إيجابية، وكتب: "خضعت لفحص الكوفيد 19 وكانت النتيجة.. وتم نقلي للمستشفى.. العائلة والموظفون خضعوا لاختبارات أيضاً ونحن بانتظار النتائج.. وعلى كل من كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة أن يخضع للفحص".