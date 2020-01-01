«الشباب المصري» يوقع بروتوكول تعاون مع منتدى الدراسات البرلمانية

وقع مجلس الشباب المصرى برئاسة محمد ممدوح بروتوكول تعاون اليوم، مع منتدى السياسات والدراسات البرلمانية بهدف تعزيز الأداء البرلماني.وصرح محمد عبدالحليم المدير التنفيذي للمجلس بأن هذا التعاون يأتي في إطار خطة المجلس لدعم البيئة التشريعية في مصر وضمان وجود تمثيل عادل ولائق للشباب المصري ضمن الهيئات البرلمانية، ويتضمن البروتوكول إعداد وتأهيل الشباب الراغب في الانخراط بالحياة النيابية ودعمهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمساعدتهم على أداء واجباتهم التشريعية والرقابية وتعزيز القدرة المؤسساتية وأداء الهيئات التشريعية وتقوية ودعم وضع دراسات وأبحاث حول الشئون التشريعية والبرلمانية والوصول لأفضل الممارسات وتقديم الخدمات البحثية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.