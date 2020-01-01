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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

عودة سيد أقطان العالم.. «كواليس» إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج

السبت 11/يوليه/2020 - 03:17 م
أكبر مصنع للغزل والنسيج
أكبر مصنع للغزل والنسيج
أسامة الشندويلي
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كشف مصدر مسئول بقطاع الأعمال، كواليس إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بتنفيذ بنيته التحتية من إنشاءات وغيرها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم التعاقد على توريد معدات المصنع الذي سيكون جاهزا نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن شركات الإنشاءات تعمل حاليا على تجهيز الإنشاءات والمباني الخاصة لمصانع ومحالج القطن.

وأوضح، أنه فيما يتعلق بتطورات خطة تطوير صناعة الغزل، فإنه تم العمل على تمويل عملية التطوير عبر قروض محلية ومؤسسات عالمية بضمان وزارة المالية.

وأشار المصدر إلى أن الخطة تسير حاليا بشكل جيد في ظل التوقف الذي حدث نتيجة أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تم تعيين 10 رؤساء شركات بعد دمج شركات الغزل والنسيج.

وأوضح المصدر، أنه سيتم طرح القطن المصري في بورصة السلع عقب الانتهاء من إنشاء باقي المحالج، موضحا أنه تم زراعة 250 فدانا كتجربة القطن قصير التيلة، وحال نجاحها سيتم زراعة مثلها، ومن ثم سد احتياجات المصانع من القطن قصير التيلة، موضحا أنه تم تدشين لجنة تسويق مركزي في الشركة القابضة للغزل من أجل التسويق القطن المصري خارجيا.

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