خبير ردا على جودة عبد الخالق: الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري ليست مجاملة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، تعليقا على مقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الأسبق، والذي اتهم الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد ريعي، إن الإصلاح الاقتصادي عدل الاختلالات الهيكلية التي كانت في الاقتصاد المصري.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة عملت على زيادة الإيرادات، وأعادت هيكلة المصروفات بما لا يؤثر على الموازنة العامة.وتابع، أنه بعد تحرير سعر الصرف عادت الثقة مرة أخرى للمصريين بالخارج، وأعادوا تحويلاتهم للقنوات الشرعية وهي للبنك المركزي، حتى يكون هناك سيولة كبيرة.واستكمل أنه بعد الإصلاح الاقتصادي، الدولة ركزت على إنشاء مشروعات قومية، وبناء مدن جديدة لتوفير فرص استثمارية لجذب المستثمرين.ونوه بأن حجم الاستثمار المباشر الذي دخل الاقتصاد المصري هو 9 مليارات دولار خلال 2019 وكان ذلك نتيجة سياسات جيدة، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار، وعرض كافة الخرائط الاستثمارية في مصر.ولفت إلى أن المستثمر ينظر للاستقرار والأرباح واستطاعت الدولة أن توفر المناخ الآمن للمستثمرين، موضحا أن كافة الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري ليست مجاملة.