وزيرا خارجية أمريكا وألمانيا يبحثان الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، الوضع في ليبيا وسبل التعافي الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا.ووفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، ناقش المسئولان أولويات ألمانيا في فترة رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والتي بدأت في الأول من يوليو الجاري.وناقش بومبيو وماس سبل تحقيق الانتعاش الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا، والتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمواجهة الصين، وخطوات نحو وقف دائم للعنف والتقدم في الحوار السياسي في ليبيا.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالعلاقة عبر الأطلسية وضرورة استمرار العمل المنسق لمواجهة التحديات العالمية.