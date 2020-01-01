خبير اقتصادى: إنجازات مصر فى 6 سنوات لم تحققها أى دولة أخرى

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن المجلد الذي يتضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 6 سنوات، وتم طرحه مؤخرًا من قبل «مستقبل وطن» رصد 14762 مشروعا تم تنفيذها، و4164 مشروعا تحت التنفيذ.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هذه الإنجازات كانت في أوقات صعبة جدًا تشهد اضطرابات في المنطقة، كما أن مصر كانت خارجة من فترة اضطرابات سياسية، بالإضافة إلى أهل الشر المتربصين بمصر، ولكن كان هناك إرادة من الرئيس السيسي وثقة من الشعب المصري وكانت هناك يد تحمي مصر ويد تبني».وأكد أنه لا توجد مدينة مصرية لم تشهد تطورًا في جميع المجالات، كما أن المشروعات الكبرى ذات التكلفة الكبيرة خارج الوادي والدلتا لمضاعفة الرقعة المعمورة ورأينا بُعد الرؤية المصرية والتي نراها الآن في ظل أزمة كورونا والتباعد الاجتماعي.وتابع: الحجم الضخم من المشروعات يحير الجميع، ولا أتصور أن تكون هناك دولة في العالم استطاعت تحقيق ما حققته مصر في الفترة الماضية.