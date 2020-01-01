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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

377 سائحا أوكرانيا يصلون شرم الشيخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:20 م
سائحا أوكرانيا يصلون
سائحا أوكرانيا يصلون شرم الشيخ
رامى حسين وفاتن غلاب
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استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء،اليوم الجمعة، رحلتي طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 377 سائحاّ.

ووصلت الرحلة الأولى من مدينة كييف وعلى متنها 187 سائحا، والثانية من مدينة خاركيف وعلى متنها 190 سائحا، وقد استقبلت المكاتب الداخلية لوزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا، وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 6000 سائحا.

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