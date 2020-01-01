377 سائحا أوكرانيا يصلون شرم الشيخ

استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء،اليوم الجمعة، رحلتي طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 377 سائحاّ.ووصلت الرحلة الأولى من مدينة كييف وعلى متنها 187 سائحا، والثانية من مدينة خاركيف وعلى متنها 190 سائحا، وقد استقبلت المكاتب الداخلية لوزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا، وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 6000 سائحا.