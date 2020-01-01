511 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية قيرغيزستان، اليوم الجمعة، تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)؛ مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 9358 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء آكي برس القرغيزية على موقعها الإلكتروني، إن من بين الحالات الجديدة يوجد 260 حالة في العاصمة بيشكيك، و27 في مدينة أوش، و29 في منطقة جلال أباد، فيما زاد عدد المصابين بين الأطقم الطبية في الجمهورية بمقدار 80 حالة خلال ال24 ساعة الماضية، بإجمالي بلغ 1450 حالة منذ ظهور الوباء.وأضاف أن 81 مصابًا بالفيروس قد غادروا المستشفيات بعدما تماثلوا للشفاء التام خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 3134 حالة.أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي فقد زادت بمقدار 6 حالات في آخر 24 ساعة؛ لتبلغ حتى الآن 122 حالة.