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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«للضغط على أوروبا».. أنقرة تهدف للتحكم في الهجرة غير الشرعية من ليبيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:26 م
مهاجرين
مهاجرين
إسلام نصير
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كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات عن أهداف التواجد العسكري التركي بليبيا وخطط أنقرة لتعزيز تواجدها العسكري داخل ليبيا إضافة للاستعدادات التركية العسكرية لمشاركة حكومة الوفاق في السيطرة على الهلال النفطي بليبيا بسرت والجفرة وذلك بهدف الضغط على الدول الأوروبية المعارضة لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا وألمانيا.

وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث زيدان القنائي أن هناك خططًا تركية للسيطرة الكاملة على الأراضي الليبية واحتلال سرت والجفرة والهلال النفطي الليبي لتهديد مصالح الدول الأوروبية بجانب خطط تركية للسيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر سيطرة تركيا على سواحل ليبيا بهدف ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لضم أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن جلب أنقرة للدواعش والتنظيمات الإرهابية من سوريا إلى ليبيا يهدف أيضًا لتهديد أمن الدول الأوروبية وممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي عبر سيطرة تركيا على ليبيا.

واستبعد التقرير اندلاع أي مواجهة عسكرية بين فرنسا وتركيا داخل ليبيا، باعتبار أن تركيا وباريس عضوان بحلف النيتو  .

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