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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب «عزل بلطيم» يغادر المستشفى: تجاوزنا ذروة كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:20 ص
الدكتور محمد حافظ
الدكتور محمد حافظ والدكتور تامر حامد
عمرو الشامي
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قال الدكتور محمد حافظ، نائب مدير مستشفى العزل ببلطيم في كفر الشيخ، إنه سوف يغادر المستشفى بعد قضائه أكثر من 100 يوم متصل لخدمة مرضى فيروس كورونا، وذلك بعد ثبوت سلبية تحاليله، موجهًا الشكر لكل القيادات التي ساعدت في تقديم خدمة محترمة طوال الفترة الماضية وحتى الآن.
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وأضاف الدكتور محمد حافظ، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المستشفى كان من أفضل المستشفيات على مستوى الجمهورية فى عدد المرضى الذين استوعبتهم، والذين بلغوا 1325 مريضًا منذ تحويل المستشفى للعزل، وكذلك فى مستوى الخدمة المقدمة لهم، لافتا إلى أنه بالفعل قد تم تجاوز ذروة فيروس كورونا، وأن الوضع أصبح تحت السيطرة أكثر من أي وقت مضى ومطمئن.

وتوجه نائب مدير المستشفى بالشكر والتقدير للدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، والمتواجد به منذ 115 يومًا وحتى الآن لم يغادر، مستمرًا في تقديم كافة أوجه الرعاية والخدمة لكافة المرضى، وكذلك أيضا كل الشكر للدكتورة هاجر كامل غطاس، مسئول مكافحة العدوى بالمستشفى والتي قد تم ترقيتها لمنصب نائب مدير المستشفى لكفاءتها، والمتواجدة هي الأخرى منذ 100 يوم دون المغادرة، ومازالت تستكمل عملها بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد حافظ أن أكثر شيء قد أسعده طوال عمله هو دعاء المرضى المتواصل له بالتوفيق والخير، حيث كان الحاج سعد حيدر ذو الـ92 عامًا أكبر المتعافين بالمستشفى، هو صديقه المفضل، وكان بينهما علاقة قوية للغاية، وكذلك باقي المرضى.

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