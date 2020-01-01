رامي رضوان يحذر من الطيارات الورقية: تؤدي إلى حوادث كارثية

قال الإعلامي رامي رضوان، إن اللعب بالطائرات الورقية أمر جيد ومحمود، ولا ننكر أنها تزين السماء وتؤدي إلى إدخال السرور والترفيه في ظل الظروف الحالية من التباعد الجسدي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لكنها قد تكون سلاحا مميتا يؤدي إلى الوفاة عند سوء استخدامها.وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أن هناك الكثير من الحالات التي تضررت بسبب سوء استخدامها لعبة الطائرات الورقية.وتابع مدللًا على حديثه، أن هناك شابا صُعِق بالكهرباء بسبب اصطدام الطائرة الورقية بعمود نور، وهناك طفل اختل توازنه من أعلى البيت ليسقط أرضًا، وهناك من بترت ذراعه خلال وقوعه واصطدامه بشيء أدى لهذا البتر، وغيرها من الحالات التي تم حصرها والتي لم تتم.ونصح بضرورة توخي الحذر عند استخدام الطائرات الورقية للعب بها، مشددًا على الأهالي بمتابعة أبنائهم وخاصة الأطفال منهم.