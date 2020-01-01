بسمة وهبة عن تطوير كوبري إمبابة: عندنا مهندسين شاطرين

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بجهود الدولة في تطوير كوبري إمبابة وعودته إلى بريقه وعهده القديم، مؤكدة أنه تحفة أثرية وفنية رائعة.وقالت وهبة خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن كوبري إمبابة تم إنشاؤه منذ 130 عامًا وكان الوحيد الذي يربط خطوط السكك الحديدية بين الصعيد والقاهرة.وفي هذا الصدد، طالبت بسمة وهبة، بتطوير كوبري أبوالعلا، مستطردة: "اللي عرف يطور كوبري إمبابة قادر يطور كوبري أبو العلا، عندنا مهندسين شاطرين جدًا في بلدنا".