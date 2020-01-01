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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات ثنائية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري بشأن ليبيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:22 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
محمد عمر
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تلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولت العديد من القضايا الثنائية وقضايا إقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، إن الطرفين تطرقا إلى عدة قضايا تتعلق بملف الذاكرة (الاحتلال الفرنسي للجزائر).

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى ملف استعادة جماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية، وكذلك بحث استرداد باقي رفاة الشهداء التي لا تزال في فرنسا، الذين قتلوا على أيدي الاحتلال الفرنسي.

وتسلمت الجزائر رفاة عدد من قادة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي الذي دام لأكثر من 150 عاما للجزائر.

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