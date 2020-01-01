سمير فرج: مصر جيشها قوى قادر على حماية أمنها القومي

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن المناورة الغربية لها هدفين، أولهما الردع لأي معتد، بأن مصر لديها جيش قوي قادر على حماية حدوده وأمنه القومي.وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الخميس، أن ثاني الأهداف من المناورة التي حدثت في الاتجاه الغربي المصري، تتمثل في أن العمليات التي قامت بها مصر وخاصة الجوية تدل على أن ذراعها طويلة يصل إلى أي شيء مهما كان عمقه.يشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والتي أوصى خلالها بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة.