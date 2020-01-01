سمير فرج: مصر جيشها قوى قادر على حماية أمنها القومي
الخميس 09/يوليه/2020 - 07:31 م
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن المناورة الغربية لها هدفين، أولهما الردع لأي معتد، بأن مصر لديها جيش قوي قادر على حماية حدوده وأمنه القومي.
وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الخميس، أن ثاني الأهداف من المناورة التي حدثت في الاتجاه الغربي المصري، تتمثل في أن العمليات التي قامت بها مصر وخاصة الجوية تدل على أن ذراعها طويلة يصل إلى أي شيء مهما كان عمقه.
يشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والتي أوصى خلالها بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة.
وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الخميس، أن ثاني الأهداف من المناورة التي حدثت في الاتجاه الغربي المصري، تتمثل في أن العمليات التي قامت بها مصر وخاصة الجوية تدل على أن ذراعها طويلة يصل إلى أي شيء مهما كان عمقه.
يشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والتي أوصى خلالها بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة.