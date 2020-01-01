خالد الجندي: يا شيوخ «منتصف العصا» عيب عليكم (فيديو)

استنكر الشيخ خالد الجندي، موقف بعض الشيوخ الذين ليس لهم مواقف صارمة، معبرًا عن معنى ذلك بـ "ميوعة الموقف"، وهو من يمسك العصا من المنتصف، قائلًا: "لكي تعرف شيوخ منتصف العصا، تراه يمدح أحد طرفي العصا، ولا يستطيع ذم الطرف الآخر، ذلك لأنه ليس له موقف".وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس: "مثلا لو (سين من الناس) و(صاد من الناس)، وقلت له ما رأيك في سين؟ سيقول هو رجل فاضل ومحترم، ولو أكملت وقلت له: حسنًا فما رأيك في صاد؟ ستجده يسكت ويخرس، مفيدًا بأن هذا المثل يشبه الدولة والإخوان، فلا تستطيع أن تضع الإخوان الذين شبههم بالـ "عصابة"، مقابل الدولة، فتجد شيوخ العصا يمدحون في مصر بكل المعاني، وعند سؤالهم عن رأيهم في الإخوان يصمتون، ذلك لأن هذا النوع من الشيوخ "رعديد وجبان وخوّاف".وأكمل: "هذا النوع من الشيوخ يقول لك لا أريد أن أخلق عداوات مع أحدًا. عداوات مع حد إيه؟ عدو وطنك هو عدوك مفيهاش هزار، هو أنت هتكون زي اللي يقول أنا بحب ربنا بس مش عايز أعمل عداوة مع إبليس لأنه معملش ليا حاجة؟".ووجه الجندي لهم رسالة شديدة اللهجة قائلًا: "يا شيوخ منتصف العصا عيب عليكم، عايز تمدح بلدنا وضّح رأيك في أعداء بلدنا، لكن قولك مصر حلوة وجميلة وحياتي، وتيجي على الطرف التاني متجبش سيرتهم بكلمة؟ يبقى الكلام كدة مش هينفع. خليك رجل، الراجل يقول رأيه وكلمته ويتحمل عواقبها".