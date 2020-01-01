باحث: خناقات البرلمان التركي بسبب سياسات النظام العدوانية

علق محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، على الاشتباكات التي تمت في البرلمان التركي بين الحزب الحاكم والمعارضة، مؤكدًا أن هذا المشهد تكرر أكثر من مرة خلال الفترات الأخيرة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "المشادات داخل البرلمان التركي بسبب سياسات النظام العدوانية، وهذه المرة رغم عمليات الاعتقالات، إلا أن المعارضة قوية وتفرض رأيها على أردوغان وحزبه في ظل تراجع شعبيته"، مؤكدًا أن أردوغان أثبت فشله في إدارة الملفات في الداخل والخارج ورفضه الحوار مع المعارضة والاكتفاء بالقمع لتقليل فرصهم من دخول البرلمان.وتابع: أردوغان لجأ لتعديل القوانين المتعلقة بالأمر الانتخابي وتنظيم الأحزاب، وذلك حتى يضمن فوزه في الانتخابات، على الرغم من قلة شعبيته وفشله في إدارة الملفات الداخلية والخارجية والشارع التركي أصبح يعي ذلك تمامًا.