الجيش الليبي يتأهب لحسم «المعركة الفاصلة» ضد ميليشيات تركيا (فيديو)

يتوقع الجيش الليبي هجوما تركيا على مدينتي سرت والجفرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن قواته ستقوم بكل ما يلزم لردع أي اعتداء، وفق ما ذكرت منصة "مداد نيوز" الإخبارية.ورصد الجيش الليبي ما يدل على أن تركيا تنوي الذهاب إلى "المعركة الفاصلة"، مؤكدًا على أنه لا توجد أي مؤشرات من قبل الميليشيات المسلحة على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى هدنة ومفاوضات سياسية ليبية.وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية ما زالت ملتزمة بخفض التصعيد، وأن عملياتها الحالية دفاعية لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعها.واشترط الجيش الليبي وقف إرسال المرتزقة إلى طرابلس وإخراج الغزاة الأتراك وميليشياتهم؛ لبدء تنفيذ سريان وقف إطلاق النار الشامل، كما دعا مجلس الأمن لتحميل تركيا مسئوليتها عن تخريب طرابلس.