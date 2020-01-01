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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: المشروعات الصغيرة طوق النجاة للخروج من تداعيات كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:30 ص
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوق النجاة للخروج من تداعيات وآثار فيروس كورونا، وأنها فرصة لنعوض الخسائر التي لحقت بنا بشكل سريع، من خلال تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة قاطرة للاقتصاد في أي دولة من الدول، ولها القدرة على دعم الاقتصاد في أوقات الخروج من الأزمات مثل الجائحة الحالية والتي أضرت بالكثير من القطاعات المختلفة. فتشير دراسة لمعهد التخطيط القومي إلى أن تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدأ بضعف الإمدادات وانخفاض حجم الإنتاج والمبيعات وحدوث الارتباك والتعثر المالي وفقدان قوة العمل، وقد تمتد للإفلاس والإغلاق الكامل.

وأشار إلى أن هناك عشرات الإنجازات التى شهدها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال آخر 5 سنوات بالفعل، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتلقى دعما كبيرا من الدولة فيما يتعلق بالجانب التمويلي، لكنه يفتقد دعما في مناحٍ أخرى تتعلق بالتسويق والتشغيل والتوظيف، ومجالات الإنتاج، وطالب بوضع قاعدة بيانات موسعة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتوفير البيانات التفاعلية، وفتح تواصل مع الحكومة لمعرفة الأزمات التي تواجهها، والمقترحات بشأن إيجاد طرق فعالة لمواجهتها، بعيدا عن الاتجاه للدعم المالي فقط، والحرص على ترابط المشروعات بينها وبعضها، وترابطها مع باقي القطاعات في الاقتصاد الرسمي، وقطاعات التصدير، ويجب أن يتم الدعم بشكل متناغم في جميع الاتجاهات.

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