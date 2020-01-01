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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: في صوم الرسل نشكر الله على دعوة الخدمة

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:07 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس؛ حلقة جديدة من برنامج "معًا بنفس واحدة"، فسر خلال الحلقة الإصحاح الرابع من رسائل بولس الرسول، وذلك عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

وقال البابا تواضروس خلال الحلقة: إنه خلال صوم الرسل تشكر الله على أنه أعطاك دعوة أن تكون أب لأسرة أو خادم في خدمة المرضى.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة «Me sat»، بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا، أما قناة «أغابي» فتعرضها في 9 مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر، بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل. لمشاهد الفيديو اضغط هنا

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