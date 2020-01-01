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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس أب ترك ابنه في قطار: «رجاء إيداعه إحدى دور رعاية الأطفال»

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:18 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حماده الصاوي
حسام محفوظ
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أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس أب أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعريض أمن وحياة نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.

وقال النائب العام، في بيان: "كان الأب المتهم ادعى للشرطة فقْدَه نجله البالغ من العُمر تسع سنوات أثناء تواجدهما أمام إحدى حدائق التنزه بمنطقة مصر الجديدة، وبإجراء الشرطة التحريات حول الواقعة وفحصها كاميرات المراقبة بالحديقة؛ تأكدت من عدم تواجد الأب ونجله بمحيط الحديقة المذكورة، وتبين تورط الأب في اختفاء نجله، وأخطرت وحدة مباحث قسم شرطة محطة أسوان بتسليم أحد الركاب الطفل المفقود ومعه ورقة مدون عليها رجاء بإيداعه إحدى دور رعاية الأطفال".

وسألت النيابة العامة الطفل، فقرَّرَ أن والده صحبه إلى محطة قطار الجيزة، وحجز له مقعدًا بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان، ووضع في ملابسه ورقة دوَّنَ فيها وأمره بالحفاظ عليها، مدعيًا له انتظارَ أحدٍ وصولَه بالمحطة المتجه إليها، وباستجواب النيابة العامة الأب أقرَّ بارتكابه الواقعة على أمل إيداع أحد مسئولي محطة أسوان نجله بإحدى دور الرعاية؛ لعدم قدرته المادية على إيداعه، وبعد علمه من الطبيبة التي تعالجه بإصابته بإعاقة ذهنية هي تأخره عقليًّا بقدر أربع سنوات، موضحًا أنه ادعى للشرطة فقده نجله لدرء الشبهة عنه.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المجني عليه إحدى دور الرعاية التي أوصت بها الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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