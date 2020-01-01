«الوزراء»: الدولة تتكفل بعلاج سائق التوكتوك الأمين

أشاد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، بسائق التوكتوك الأمين، مشيرًا إلى أن تكفل الدولة برعايته يعد أقل شيء يمكن تقديمه لشخص بمثل هذه الأمانة.وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن السائق سوف يتوجه إلى مستشفى الحلمية العسكرى، غدًا الخميس، لعلاج الحروق والقرح التى يعانى منها، مشددًا على أن قسم الحروق والتجميل بالمستشفى يعد الأفضل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.من جانبه، قال محمد صبر عبدالعزيز، سائق "توكتوك"، خلال اتصال هاتفى إنه عثر على "كيس من الذهب"، أثناء عمله، فأخذه إلى منزله انتظارا لمن يسأل عنه فى المساجد كما هو متبع، ولكن مع مرور اليوم ونظرًا لعدم نداء أحد عليه توجه إلى أحد أقاربه للبحث عن صاحبه حتى تمكن من الوصول إليه، وتابع: "الحمد الله على الحلال".