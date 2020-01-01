«عزل إسنا» ينقذ توأم لأم مصابة بكورونا

قال الدكتور محمد حمزة، رئيس قسم الولادة بمستشفى عزل إسنا، إن سبب وفاة أم مصابة بكورونا وهى حامل فى الشهر الثامن، كان بسبب تدهور شديد فى حالتها الصحية، وتابع: "كانت تعانى من فشل حاد في التنفس وأجرينا لها عملية قيصرية ونجحنا فى إنقاذ الطفلين ولكن الأم توفيت بعد يومين".وأضاف "حمزة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأطفال كانوا يعانون من نقص في الوزن، ولكن تم رعايتهم صحيًا ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي، لمدة شهر، مع الرضاعة الصناعية حتى تحسنت حالتهم.وكشف رئيس قسم الولادة بمستشفى عزل إسنا، أن مستشفى عزل إسنا، قامت بعمل 18 عملية قيصرية وهذا أكبر رقم في مستشفيات الجمهورية، لافتًا إلى أن الأطفال لم يتبين إصابتهم بالفيروس.