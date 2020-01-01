حادث خطير بطائرة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي

وقع حدث خطير في الطائرة الخاصة برئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، خلال تنقله من مقر الكنيست إلى إحدى القواعد العسكرية.وتوقف محرك من أصل اثنين في مروحية رئيس الأركان الإسرائيلي عن العمل، وبعدها بدقائق أوقف الطيارون المحرك الآخر ضمن محاولاتهم للسيطرة على الحادث، فبدأت الطائرة تسقط من ارتفاع 100 قدم، حتى وصلت لمسافة نحو 30 مترا من الأرض.وأدرك طيارو مروحية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن تصرفهم خاطئ، فأعادوا تشغيل المحرك للسيطرة على الأوضاع، وتمكنوا من الوصل لقاعدة "تل نوف" العسكرية، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وفتح جيش الاحتلال تحقيقا في الحادث، بينما لم تقع أي إصابات.وأذاع تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، معلومات أولية عن الحادث، الذي وقع خلال الأسبوع الماضي.