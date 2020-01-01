مايا مرسي: هناك خطوات تاريخية تحدث لمواجهة العنف ضد المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن السكوت على الواقعة، أصعب على الضحية من الواقعة نفسها، حيث يسبب لها أزمة نفسية من عدم الحديث خوفًا من الفضيحة، مطالبة الفتيات بضرورة التقدم ببلاغات ضد المعتدين والمتحرشين في سرية تامة بعد تعديل الحكومة تشريع لضمان سرية بيانات المجني عليهن.وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مساعدة الآباء والأمهات للدولة من خلال التقديم ببلاغات تفيد إعتداءات على أطفالهن، أمر ضروري للغاية، لافتة إلى أن هناك خطوات تاريخية تحدث لمواجهة العنف ضد المرأة.وأكملت: "التعديل التشريعي اليوم تاريخي، ونشكر الحكومة عليه لأنه يساعد بشكل كبير على اختفاء هذه الظاهرة التي أصبح يعرف المعتدي بعدها أنه سوف يحاسب دون وجود ضرر على المعتدي عليهم"، مشيرة إلى أن البلاغات الخاصة بقضايا التحرش تتمتع بسرية تامة داخل المجلس القومي للمرأة.