محافظ دمياط توجه بإدراج شارع العشرين بخطة الرصف

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها اليوم الأربعاء، بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل، بزيارة قرية العنانية التابعة لمركز دمياط.واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى عن خطة تنفيذ أعمال رفع كفاءة والرصف بالأسفلت لمدخل القرية بطول واحد كيلو متر بمعرفة هيئة الطرق بالتعاون مع المديرية بدمياط، حيث وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها بإدراج شارع العشرين بخطة الرصف ودراسة إمكانية ربطه بطريق الزنارى والمحور الرابط بين قريتى العنانية والسيالة، مشددة على تنفيذ حملات لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات والمنشآت ذات الخطورة الداهمة، وكذا تكثيف أعمال النظافة ووضع صناديق قمامة إضافية وتوزيعها على كافة الشوارع.