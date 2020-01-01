وفيات كورونا فى إيران تتجاوز 12 ألفا

قالت إيران اليوم الأربعاء، إن الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد تجاوزت 12 ألف شخص، مع تفكير السلطات في إعادة فرض إجراءات تقييدية في طهران لاحتواء عودة ظهور المرض.جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان ايران عن أعلى معدل للوفيات في يوم واحد يبلغ 200 من مرض كوفيد- 19.وتكافح إيران أكبر تفشي للفيروس في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما السادات لاري إنه تم تسجيل 153 حالة وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 12084.وأضافت أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 248،379 مع وجود 2691 حالة أخرى إيجابية.تُصنف تسع محافظات من أصل 31 مقاطعة في إيران الآن تحت الخط الأحمر، وهي أعلى فئة في نطاق خطر الإصابة بالفيروس في البلاد.وأضافت لاري أن 10 آخرين في حالة تأهب بما في ذلك العاصمة طهران والمقاطعة المحيطة بها.