راعي كنيسة مارمينا نيوجيرسي يشارك في دورة خدام إيبارشية المنيا

يشارك القس أثناسيوس فرج راعي كنيسة القديس مارمينا والأنبا أنطونيوس بولاية نيو جيرسي بشمال الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم في دورة الخدام والخادم بإيبارشية المنيا عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، وذلك تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية.ويلقي راعي كنيسة نيوجيرسي خلال دورة الخدام عظة روحية بعنوان "الأاء والتعليم الكنسي"، وذلك في إطار حرص إيبارشية المنيا على تنظيم دورات أونلاين لخدام الإيبارشية خلال فترة تعليق الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل، وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.