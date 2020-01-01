هبوط بورصة قطر ومؤشرها يخسر 19 نقطة

انخفض مؤشر سوق قطر للأوراق المالية اليوم الأربعاء 19 نقطة وبنسبة 0.21 بالمائة ليغلق عند مستويات 9225 نقطة.جاء ذلك وسط سيولة بلغت 592 مليون ريال قطري.وتصدر سهم المتحدة للتنمية الأكثر نشاطا عند مستويات 81 مليون سهم ليغلق منخفضا على 1.21 ريال، بينما كان سهم سهم دلالة الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمائة ليغلق عند مستويات 1.540 ريال.وجاء سهم الخليج الدولية في مقدمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4 بالمائة ليغلق عند 1.658 ريال.