القبض على صاحب محل يتاجر في النقد الأجنبي بالمطرية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص يتاجر بطريقة غير مشروعة في النقد الأجنبي، بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.وأكدت التحريات ممارسة صاحب محل بيع هواتف محمول، نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال التعامل فى النقد، وبحوزته (295 ألف جنيه مصري، و4500 دولار أمريكي، و60 دينار أردني، وهاتف محمول يحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطه الإجرامي، وتحويل الأموال من وإلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون).بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.