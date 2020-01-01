سول تعلن عن خطة اقتصادية شاملة في 13 يوليو

سيكشف رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن تفاصيل خطة اقتصادية شاملة لما يسمى بـ"كوريان نيو ديل" في البيت الأزرق الرئاسي في 13 يوليو الجاري، طبقا لما ذكره كانج مين-سيوك، المتحدث باسم مون.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إن وزير المالية هونج نام-كي أطلع الرئيس الكوري الجنوبي على الخطة، التي تشمل مشروعات رئيسية وحجم الاستثمار الكلي.وذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية ستوسع مشروع الاتفاق الجديد، ليصل قيمته إلى 84 مليار دولار.