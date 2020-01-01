سول تعلن عن خطة اقتصادية شاملة في 13 يوليو
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:24 ص
وكالاتطباعة
سيكشف رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن تفاصيل خطة اقتصادية شاملة لما يسمى بـ"كوريان نيو ديل" في البيت الأزرق الرئاسي في 13 يوليو الجاري، طبقا لما ذكره كانج مين-سيوك، المتحدث باسم مون.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إن وزير المالية هونج نام-كي أطلع الرئيس الكوري الجنوبي على الخطة، التي تشمل مشروعات رئيسية وحجم الاستثمار الكلي.
وذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية ستوسع مشروع الاتفاق الجديد، ليصل قيمته إلى 84 مليار دولار.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إن وزير المالية هونج نام-كي أطلع الرئيس الكوري الجنوبي على الخطة، التي تشمل مشروعات رئيسية وحجم الاستثمار الكلي.
وذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية ستوسع مشروع الاتفاق الجديد، ليصل قيمته إلى 84 مليار دولار.