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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

65 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:24 ص
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
أ.ش.أ
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، و26 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز، أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الأربعاء، أن تلك الإصابات موزعة على عدة محافظات، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة منذ ظهور الوباء بليبيا 1182، وأنه تم تسجيل 26 حالة تماثلت للشفاء ليكون إجمالي المتعافين 295 متعافيا، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالى عدد الوفيات 35 حالة.

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