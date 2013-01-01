«سما المصرى» واستئناف «زوجة شادى محمد» أبرز المحاكمات

- محاكمة سما المصري في "سب وقذف ريهام سعيد"





- الحكم في استئناف زوجة اللاعب شادي محمد على حبسها



تصدر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم، الحكم في قضية زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، في حكم حبسها لمدة 3 سنوات في اتهامها بسرقة شقته.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.

وقال لاعب الأهلي، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي، والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات، وسؤال الشهود الموجودين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.





- محاكمة رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر



تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد علي وأمانة سر محمد علاء حمزة محاكمة رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر للجنايات بتهمة اختلاس مقررات 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه.

كشف قرار الإحالة أن المتهمة "مني. س"، 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، في غضون الفترة ما بين عام 2013 حتى عام 2016 بصفتها موظفا عاما ومختصة بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك على مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز بإجمالي مبلغ 932،572،45 جنيه " تسعمائة واثنين وثلاثين ألفا وخمسمائة واثنين وسبعين جنيها وخمسة وأربعين قرشا " وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول أيمن فاروق، سائق، يشهد بأنه بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد لصرف المقررات التموينية والخبز المدعمين لأسرته بجهة عمل المتهمة، والتي زعمت له عدم ورودها حال تكرار تردده عليها لاستلامها لفترة تجاوزت الثلاث سنوات وأنه حال إبلاغه عن ذلك تبين له إصدار خمسة بطاقات تموينية باسمه واحتفظت المتهمة بها واستعملتها.

تشهد محاكم جنايات القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها محاكمة سما المصري في قضية سب وقذف ريهام سعيد، والحكم علي زوجة اللاعب شادي محمد على حبسها بسرقة شقة طليقها، ومحاكمة رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر بتهمة اختلاس مقررات 915 بطاقة تموينية.تنظر المحكمة الاقتصادية، بجلسة اليوم، أولى جلسات محاكمة سما المصري في دعوي سب وقذف ريهام سعيد.واتهمت ريهام سعيد سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كل الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر.كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتداءها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشاءها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.