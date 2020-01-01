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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تهدد بفرض قيود على تأشيرات مسئولين صينيين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:53 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده ستضع قيودًا على تأشيرات بعض المسئولين الصينيين لأن الصين تعوق سفر الدبلوماسيين والصحفيين والسائحين الأمريكيين إلى منطقة التبت التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقال بومبيو، في بيان، "إنني أعلن اليوم فرض قيود على التأشيرات لمسئولي حكومة الصين والحزب الشيوعي الصيني الذين يصرون على أن يظلوا منخرطين بشكل كبير في صياغة أو تنفيذ السياسات المتعلقة بدخول الأجانب إلى مناطق التبت".

وتأتي تصريحات بومبيو بالتزامن مع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.

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