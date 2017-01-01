إيطاليا.. تراجع الإصابات اليومية بكورونا وتسجيل 30 وفاة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، 30 وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ويشكل ذلك زيادة في عدد الوفيات مقارنة بيوم أمس (8 حالات)، وانخفاضا في عدد الإصابات اليومية (208 أمس)، ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 14 ألفا و242، وإجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و899.وارتفع عدد الإجمالي للمتعافين ليصل إلى 192 ألفا و815، بعد أن تماثل 574 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.