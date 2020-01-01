طالبة ثانوية عامة تتهم مراقبين بسرقة «بوكليت إجابة الفيزياء»

وجه طلاب مدرسة المعادي الرسمية لغات، رسالة استغاثة عاجلة لرئيس الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي.وقال الطلاب في رسالتهم لـ«حجازي» إن مراقبين بإحدى اللجان في المدرسة استدعوا طالبة تدعى أسماء بعد انتهاء امتحان الفيزياء وأخذوا ورقة وطلبوا منها حل الامتحان مرة أخرى بحجة أن «بوكليت الإجابة ضاع» وبعدما فعلت ذلك وخرجت من اللجنة تفاجأت بهم يبلغوها بأنها لم تحل سوى 7 أسئلة».وأضافوا: «المراقبين بدلوا ورقة الامتحانات وغيروا اسمها ورقم جلوسها في بوكليت الإجابة الأصلي، وطلبوا منها إعادة الامتحان مرة أخرى، وعندما كتبت اسمها ورقم جلوسها سحبوها منها وسط ضغط وألفاظ خارجة من رئيسة اللجنة، وعندما علمت والدتها بالأمر اتهمت مراقب اللجنة بالإهمال».وأكد الطلاب أن والدة الطالبة حررت محضرا في قسم المعادي لإثبات الواقعة على أمل اتخاذ إجراء قانوني ضد هؤلاء المراقبين.من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة إنه تلقى استغاثة من طالبة بمدرسة المعادي الرسمية لغات بشأن تبديل كراسة إجابتها.وأضاف «حجازي» في تصريح لـ«الدستور» أنه وجه بالتحقيق في الواقعة، وأن مكتبه سيعد تقريرا مفصلا عنها لمعرفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20192020، في مادة الفيزياء بإجمالي 388 ألف و937 طالب طالبة، ومادة التاريخ بإجمالي 258 ألف و187 طالب طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.