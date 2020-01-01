راعي «عذراء ملوي» يترأس اجتماع دراسة الكتاب المقدس

ترأس القس موسيس فرج، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بإيبارشية ملوي، مساء اليوم اجتماع بولس الرسول لدراسة الكتاب المقدس عبر البث المباشر "أونلاين".وتحرص إيبارشية ملوي تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية على بث الاجتماعات الروحية لاستمرار تعليق الأنشطة الكنسية؛ للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل، وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.