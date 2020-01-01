صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها في التنمية» عن الشؤون الثقافية

صدرت عن دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية؛ ضمن سلسلة دراسات، الدراسة الموسومة "المؤسساتية الحديثة ودورها في التنمية" للكاتب الدكتور مصطفى حسين عبد الرزاق.وتضم الدراسة 3 فصول متنوعة المباحث، وجاء الفصل الأول بعنوان الإطار الفكري والتأريخي لتطور الفكر المؤسساتي، وجاء في مقدمته، أن الأفكار الأكثر أهمية من حيث الاهتمام الدولي والدراسات في المنظمات الاقتصادية الدولية جاءت بها المؤسساتية الحديثة، وتعد التتويج الحقيقي للأفكار المؤسساتية.أما الفصل الثاني فحمل أهم مؤشرات الأداء المؤسساتي "التنمية السياسية"؛ وجاء فيه أن عوامل التنمية السياسية "هي التحسن في اداء المؤسسات، السياسية، القانونية، الادارية، الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية.. الخ" وتؤشر بشكل جوهري في إحداث التنمية الإقتصادية في البلدان المختلفة.وجاء الفصل الثالث بعنوان "أثر الأداء المؤسسي في النمو الاقتصادي"، ويضم أربعة مباحث مع مبحث تمهيد ومبحث ختامي وتحليل النتائج.وضم الكتاب ٤٠٠ صفحة من القطع المتوسط، وقام بتصميم الغلاف زكية حسين علي.