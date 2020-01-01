اعتقال مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة

اعتقلت أجهزة الأمن الروسية مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لشؤون السياسة المعلوماتية إيفان سافرونوف، بتهمة الخيانة العظمى.وأفاد بيان لوكالة الفضاء الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الاعتقال لا يتعلق بعمله الحالي، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق الروسية وجهت لسافرونوف تهمة الخيانة العظمى بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الجنائي الروسي.وأضاف البيان أن التحقيق لا يزال مستمرًا في هذه القضية، لافتًا إلى أن وكالة الفضاء الروسية على استعداد تام لتقديم كل أنواع المساعدة لهيئات التحقيق.