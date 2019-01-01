السجن 5 سنوات لحدث يروج المخدرات في الجيزة

عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حدثا بالسجن 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه على خلفية اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالجيزة.وجاء فى قرار الإحالة فى القضية رقم 25023 لسنة 2019، تلقى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة معلومات تفيد بقيام "ص. م" حدث، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.وأشارت التحقيقات إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أحالت أوراق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.