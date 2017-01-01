إيطاليا تسجل 208 إصابات جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا، و208 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، بلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 241 ألفًا و819 شخصًا حتى مساء يوم الإثنين، وعدد الضحايا 34869 شخصًا.أما الحالات النشطة فتبلغ حاليا 14709 حالات، بينما وصل العدد الكلي للمتعافين إلى 192 ألفًا و241 شخصا، بعد أن تماثل 208 مصابين للشفاء منذ الأحد وحتى الإثنين.ويبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات حاليًا 946 مريضًا، بينهم 72 بغرف العناية المركزة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.