رئيس جامعة القاهرة ينعى العصار: كان نموذجًا للقائد الهادئ

نعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم.وأعرب «الخشت»، عن تعازيه لأسرة الراحل، قائلًا إن الراحل كان نموذجًا للقائد الهادئ والمتعاون، ويحسن في علاقته مع الجميع احترامًا وتواضعًا وحبًا في الوطن، وكان يملك من السلام العقلي الدرجات العلى، ولم يكن متكبرًا ولا متعاليًا، ويدير أصعب الأمور بكل هدوء وحكمة وحسم.