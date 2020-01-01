الديهي: التعاون مع إريتريا هام للغاية خلال تلك الفترة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تعاون مصر مع إريتريا خلال المرحلة الحالية هام للغاية، بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إريتريا، بالإضافة إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين يدعم الأمن القومي المصري، ويقف في وجه المخاطر التي تهدد الدولة المصرية من ناحية اليمن والصومال والدول المجاورة للبحر الأحمر.وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الإثنين، أن بعد انفصال إريتريا عن إثيوبيا، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة وبدون ذلك لم تستطع التسويق لنفسها، حيث إن إعلان انفصال إريتريا عن إثيوبيا كان بمثابة قطع ذراع لها.ونوّه بأن إريتريا دولة إفريقية موقعها استراتيجي ولها تعاون مع جميع دول العالم القوية، فكان التعاون المصري معها هام للغاية لحفظ الأمن القومي المصري.