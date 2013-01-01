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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يقبل استقالة النائبة رشا إسماعيل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:26 م
على عبد العال
على عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قبول البرلمان استقالة النائبة المُعينة، الدكتورة رشا إسماعيل، وذلك بناءً على طلبها بعد ندبها للعمل ملحقا ثقافيا مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية بالعاصمة الإسبانية مدريد، مُعلنا خلو مقعدها في البرلمان".

وأوضح عبدالعال أنه تمت إحالة الاستقالة لمكتب المجلس وعقد اجتماعا انتهى فيه إلى الموافقة على الاستقالة وعرضها على الجلسة العامة.

وأوضحت النائبة فى استقالتها أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 214 لسنة 2020 لندبها بالعمل ملحقا ثقافيا مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية بالعاصمة الإسبانية مدريد، ما يقتضى السفر إلى إسبانيا لممارسة مهام عملها الجديد لخدمة الوطن.

ووجهت النائبة الشكر للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهنأته على رصيده الضخم من الإنجازات خلال الفصل التشريعي الأول، لافتة إلى أنها استفادت كثيرا على المستويين الشخصى والمهنى خلال الفترة التى قضتها بمجلس النواب.
 
وأوضحت النائبة، أنها لم تحظَ بشرف أن تكون طالبة لدى الدكتور على عبدالعال، قائلة: "تعلمت الحرص على عدم الحيد عن الدستور، وتعلمت منك الكثير على المستويين المهنى والشخصى".

وتابعت النائبة: "كنت أعزف عن المشاركة السياسية حتى تم اختيارى للتعيين من جانب الرئيس السيسى"، واستطردت: "مصر التى كنت أظن أن طريق الديمقراطية صعب المنال لها عشته وشفته، وواجب على الشعب المصرى المشاركة السياسية، وأشكر المعارضة الشريفة المخلصة التى تعلمت منها الكثير وكذلك الأغلبية الشريفة التى تعلمت منها الكثير أيضا".

بدوره قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدكتورة رشا إسماعيل مثال للوقار والاعتدال وعكست صورة مُشرفة عن عضو مجلس النواب، سواء فى الداخل أو الخارج فى لقاءات الوفود الأجنبية، وكانت نشيطة وإيجابية.
 
وتابع عبدالعال: "شعرت أن الدكتورة رشا يغالبها البكاء"، مُوجهًا حديثه للنائبة قائلا: "أحيي فيكِ هذه التقاليد الجامعية وانتميت إلى جيل تعلم كيفية الحفاظ على التقاليد الجامعية"، متمنيا لها التوفيق فى مهمتها الجديدة، معربا عن ثقته لأن تكون واجهة مُشرفة لمصر.

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