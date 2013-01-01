«الصحة العالمية»: ننتظر نتائج لقاح «أفيفافير» الروسى لمكافحة كورونا

أعربت كبيرة الخبراء العلميين في منظمة الصحة العالمية سوميا سفاميناثان، عن اهتمام المنظمة بتوسيع التعاون مع روسيا في إطار تطوير الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت سفاميناتان: "نعلم أن دواء أفيفافير يخضع للاختبار في روسيا حيث يجري اختباران أو ثلاثة للأدوية، ونحن في انتظار نتائجها".وأضافت: "علاوة على ذلك، نحن مهتمون أيضا باللقاح الروسي المضاد للفيروس. ولدينا برنامج اختبارات التضامن الخاص باللقاحات التي تزال قيد التطوير، وستسرنا مشاركة المطورين الروس فيه لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا خلق نوع من التعاون في هذا المسار".وروسيا غير مشاركة في الوقت الحالي في "اختبارات التضامن" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.وكان المدير العام لمركز "فيكتور" الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات رينات مقصودوف، قال إن 3 نماذج لقاح مرشح لكورونا طورها المركز تجاوزت الاختبارات بنجاح.كما يخضع للاختبار لقاح آخر طوره مركز "غاماليا" للبحوث العلمية بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.